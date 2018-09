Fca, nuovo contratto: domani assemblea a Pomigliano

Domani, martedi’ 11 settembre, allo stabilimento Fca di Pomigliano d’Arco si terra’ un’ora di assemblea retribuita, indetta dalla Fiom, per discutere e votare l’ipotesi di piattaforma contrattuale elaborata dall’organizzazione dei metalmeccanici Cgil. Al termine dell’assemblea, Michele De Palma, segretario nazionale della Fiom-Cgil e Walter Schiavella, segretario generale della Cgil di Napoli, incontreranno i giornalisti. La conferenza stampa è prevista alle 11,30 nella sede della Cgil di Pomigliano, al corso Vittorio Emanuele 50. “A fine anno – precisa una nota diffusa dalla Fiom di Napoli – scade il contratto specifico di lavoro che doveva garantire piena occupazione e salari tedeschi. In questi anni abbiamo avuto modo di scoprire meglio il contratto applicato da Fca e abbiamo potuto riscontrare gli effetti che ha sulle condizioni di vita ed economiche dei lavoratori. Non e’ piu’ accettabile – secondo la Fiom – un contratto che in questi anni ha ridotto sia i salari che i diritti, togliendo inoltre alle Rsa la possibilita’ di contrattare migliori condizioni in fabbrica. Pertanto, la Fiom ha indetto per l’11 settembre un’ora di assemblea retribuita per discutere e votare l’ipotesi di piattaforma contrattuale. Con i lavoratori si discutera’ anche delle iniziative utili da intraprendere per affrontare la problematica industriale ed occupazionale che da anni attanaglia lo stabilimento G.B. Vico di Pomigliano”. Il sindacato evidenzia che “la cassa integrazione per ristrutturazione che doveva dare l’avvio agli investimenti sull’impianti e sui fabbricati al fine della loro predisposizione per le future produzioni e’ invece utilizzata per gestire le difficolta’ del mercato. Senza la certezza di nuovi modelli, che continua ad essere rinviata, il tempo sufficiente per la realizzazione delle nuove produzioni potrebbe superare il periodo di cassa integrazione che terminera’ a settembre 2019, creando di conseguenza seri problemi al mantenimento della piena occupazione. E’ evidente che la situazione industriale per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco e il sito logistico di Nola, continua a rappresentare un’incognita negli asset del gruppo Fca”. “Il governo – conclude la Fiom – deve battere un colpo prima dell’incontro di verifica previsto al ministero del Lavoro entro il mese di ottobre. E’ indispensabile che la proprieta’ faccia chiarezza sul futuro industriale, investa sui modelli e favorisca la transizione dai motori tradizionali alle nuove motorizzazioni ibride ed elettriche”.