Fca, domani iniziative Fiom davanti a tutti gli stabilimenti

La Fiom organizzerà domani manifestazioni davanti a tutti gli stabilimenti italiani di Fca nell’ambito del Workes Day e in concomitanza con la presentazione del piano industriale 2018-2022 a Balocco. A Pomigliano è prevista un’assemblea pubblica presso il Palazzo dell’Orologio. “Con l’iniziativa di oggi a Torino – spiega Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom torinese – abbiamo voluto anticipare l’evento di Balocco per dire cosa noi e lavoratori ci aspettiamo. Il timore è che possa essere tutto generico e che conti soltanto l’immagine verso i media e verso la Borsa. A noi servono indicazioni chiare sugli stabilimenti italiani e in particolare per Torino. Fca non ha mantenuto la promessa della piena occupazione, i 3 mila esuberi di Mirafiori e Grugliasco sono l’esempio più chiaro”.