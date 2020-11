FCA Heritage celebra i suoi primi cinque anni di vita

FCA Heritage dal 2015 tutela e valorizza il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth attraverso servizi dedicati e attività divulgative e culturali. Un traguardo importante ma soprattutto un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con crescente slancio. Strette collaborazioni con i più prestigiosi musei di design e arte nel mondo, tra cui il famoso MoMA di New York che dal 2017 accoglie nella sua collezione permanente una Fiat 500 serie F (1968), restaurata e donata da FCA Heritage. Innumerevoli le partecipazioni delle vetture storiche di FCA Heritage a saloni e manifestazioni in Europa, America e Asia. Importanti vittorie e piazzamenti sono stati ottenuti in concorsi d’eleganza e competizioni per auto storiche organizzati in tutto il mondo.

Tutte le attività di FCA Heritage sono sviluppate e coordinate nella sua sede: l’Heritage Hub, lo spazio polifunzionale creato lo scorso anno nello storico comprensorio di Mirafiori a Torino.

All’interno dell’Hub anche l’esposizione di oltre 300 vetture iconiche e la vetrina del programma “Reloaded by creators” e della linea di ricambi “Heritage Parts”. A Mirafiori sono ubicate anche le rinnovate Officine Classiche, l’atelier dove si eseguono le attività di certificazione e restauro di auto storiche, appartenenti sia a privati sia alla collezione di FCA Heritage.

I contatti con gli appassionati e gli utenti di tutto il mondo sono garantiti dal sito web fcaheritage.com e dai nuovi canali social su Instagram e Facebook, attivi dallo scorso giugno. Proprio sui canali social è stato lanciato oggi il video celebrativo che ripercorre idealmente cinque anni di attività e servizi.

