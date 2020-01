Fca, la Fim conferma: L’Alfa Romeo Tonale sarà prodotta a Pomigliano

“L’Alfa Romeo Tonale è una certezza e sarà prodotta nello stabilimento di Pomigliano come ci è stato confermato il 20 dicembre nell’incontro con il ce Emea Gorlier e ribadito oggi da Fca”. Lo afferma Raffaele Apetino, coordinatore nazionale automotive della Fim Cisl a proposito delle voci sul futuro dello stabilimento campano. “Resteranno delusi, ancora una volta – osserva Apetino – i gufi che in tutti i modi cercano di destabilizzare i lavoratori mettendo in giro notizie false, prive di ogni fondamento creando falsi allarmismi cercando di strumentalizzare la paura delle persone solo per interessi propri. Per la Fim Cisl l’investimento non è mai stato in discussione mentre invece, continuiamo a pensare che in Italia è necessario partire velocemente con un piano di infrastrutture necessarie a stare al passo con il cambiamento epocale del settore automotive. Per questo Governo e Regione Campania farebbero bene ad occuparsi di un settore industriale così importante come quello dell’automotive per gestire la transizione verso l’elettrico e la digitalizzazione. Il rischio concreto è che una transizione non controllata metta a rischio migliaia di piccole e medie imprese che operano nel settore con la perdita di centinaia di posti di lavoro”.