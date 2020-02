Fca Pomigliano festeggia i 40 anni della Panda, il modello dei record

“Un modello iconico che oggi si chiama Panda e che, nel festeggiare quest’anno un traguardo prestigioso come quello dei 40 anni e oltre 7,8 milioni di unità immatricolate, può fregiarsi di titoli importanti come quello di modello più venduto in Italia da 8 anni consecutivi o di leader nel segmento A in Europa dal 2003 ad oggi insieme a Fiat 500”. A dirlo, il Chief operating officer Europe, Middle East and Africa di Fca, Pietro Gorlier, aprendo le celebrazioni per i 40 anni di Panda nello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco, che “è più che mai proiettato verso il futuro – aggiunge – sia per i prodotti che qui si costruiscono e si costruiranno, sia soprattutto per la crescita e la formazione delle persone che qui lavorano, in un ambiente industriale che sempre di più abbina innovazione e sostenibilità”. Il tema della sostenibilità per il coo di Fca diventa centrale.” Cinque o dieci anni fa non lo era – spiega – oggi lo è non solo per le macchine ma anche per i processi produttivi”.