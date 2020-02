Fca Pomigliano: Investimenti confermati, piena occupazione entro il 2022

“Gli investimenti che abbiamo dichiarato, quelli che per il 2022 dovrebbero portare la piena occupazione, sono confermati”. Il coo (chief operating officer) Europe, Middle East and Africa di Fca, Pietro Gorlier, a Pomigliano d’Arco per le celebrazioni dei 40 anni di Panda, assicura che ci sarà “progressivamente il riassorbimento delle persone che sono in cassa integrazione” del personale dello stabilimento Giambattista Vico. “Non abbiamo cambiato nulla – aggiunge – da quello che abbiamo dichiarato nel novembre 2018. Intendiamo, con questo piano di investimenti da 5 miliardi che stiamo facendo per l’italia, di arrivare al 2022 alla piena occupazione anche per lo stabilimento di Pomigliano”.