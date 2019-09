Fca, a Pomigliano rinnovata la Cig per un anno. Trapani (Fim): Premessa per un definitivo rilancio

È stata rinnovata per un altro anno la cassa integrazione per riorganizzazione, in scadenza il 10 settembre, per i circa 4500 lavoratori dello stabilimento Fca di Pomigliano d’Arco e del reparto logistico di Nola. Nel corso dell’incontro al Mise tra organizzazioni sindacali e vertici aziendali, Fca ha anche reso noti i nuovi lavori per la produzione del modello Tonale Alfa Romeo, e di una Panda mild-ibrida, con investimenti di circa un miliardo di euro. “Gli annunci fatti oggi – ha commentato Biagio Trapani, segretario generale della Fim di Napoli- gettano tutti i presupposti per il definitivo rilancio del sito partenopeo. Un investimento di circa un miliardo di euro già iniziato nel mese di agosto con l’installazione di nuovi robot per la verniciatura. Investimenti che nel corso dei prossimi mesi interesseranno tutte le aree e i reparti dello stabilimento, dal revamping del reparto stampaggio fino al nuovo reparto montaggio attualmente in disuso accompagnato da un progetto formativo per tutti i lavoratori. Come Fim napoletana riteniamo che il lancio del nuovo modello Alfa, in un contesto di forte contrazione industriale, è l’ennesimo segnale che la via degli accordi ripaga di tutti gli sforzi. Dal 2010 ad oggi il sito napoletano è stato interessato da circa 2 miliardi di euro di investimenti, frutto della determinazione con la quale la Fim Cisl insieme alle altre organizzazioni firmatarie ha intrapreso la via degli accordi per portare fuori dal baratro il sito napoletano”.



Obiettivo: piena occupazione

“La produzione della Panda e del nuovo modello Cuv, a regime, potranno realizzare a Pomigliano la piena occupazione, obiettivo perseguito in tutti questi anni dalla Fiom. L’intesa garantisce un confronto costante con i sindacati sull’andamento degli investimenti e sulla rotazione a parità di mansione con l’obiettivo di salvaguardare il salario delle lavoratrici e dei lavoratori e l’equità nella ripartizione delle ore di lavoro”. Lo affermano Michele De Palma, segretario nazionale Fiom, Rosario Rappa, segretario generale Fiom Napoli, e i delegati Fiom degli stabilimenti di Pomigliano e Nola. “La Fiom – spiegano De Palma e Rappa – ritiene importante la ratifica del lancio degli investimenti per la nuova linea del modello Cuv premium, che avrà anche motorizzazioni ibride, e anche il lancio della Panda ibrida. La Fiom è consapevole dell’impatto negativo che la cassa integrazione ha sul salario delle persone, per questa ragione ritiene fondamentale raggiungere l’obiettivo della piena occupazione. L’accordo raggiunto sarà discusso e votato dall’assemblea. La Fiom ha inoltrato la richiesta a tutti i sindacati di tenere una assemblea unitaria con i lavoratori”.