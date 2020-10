FCA-PSA, deciso il cda di Stellantis con Elkann presidente

Il cda di Stellantis, la società che nascerà dalla fusione tra Fca e Psa entro il primo trimestre 2021, sarà composto da 11 consiglieri, come stabilito nell’accordo firmato a fine 2019, tra cui tre donne. Il presidente sarà John Elkann, già a capo di Fca, Ferrari, Gedi e Exor, la holding della famiglia Agnelli che ha espresso altri quattro consiglieri non esecutivi: Andrea Agnelli, presidente della Juventus e unico altro italiano nel consiglio, Fiona Clare Cicconi, Wan Ling Martello e Kevin Scott. Psa insieme a Bpifrance, ha invece indicato Robert Peugeot come vicepresidente, Henri de Castries come Senior Independent Director, e tre consiglieri non esecutivi: Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere e Jacques de Saint-Exupèry. Nel board, come da prassi, siederà anche Carlos Tavares, attuale ceo di Psa, che sarà il ceo anche del nuovo gruppo.

Sei dei nove consiglieri non esecutivi, sono anche indipendenti.

Si tratta di Henri de Castries, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Kevin Scott (Non-Executive Director). Si tratta delle figure meno note in Italia. De Castries, indicato da Psa, arriva dal gruppo assicurativo Axa di cui è stato anche a.d. dal 2010 al 2016, dopo aver lavorato al dipartimento del Tesoro francese.

Oggi è, tra gli altri incarichi, vicepresidente del cda di Nestlè. Nicolas Dufourcq, anche lui in quota Psa, nel 1998 ha creato Wanadoo, società leader nei servizi di accesso a internet e controllata di France Telecom. E’ poi diventato a.d. di Bpifrance, la cassa depositi e prestiti d’Oltralpe che guida dalla fondazione nel 2012 e che detiene il 12,2% di Psa tramite Bpifrance Participations. Anche Ann Frances Godbehere è stata indicata da Psa, canadese di nascita, ha lavorato per Swiss Re, Northern Rock ed è stata consigliere di British American Tobacco, e Ubs. Fino a maggio 2019, è stata amministratore non esecutivo di Rio Tinto ed è tuttora amministratore non esecutivo di Royal Dutch Shell.

In quota Exor, oltre a John Elkann e suo cugino Andrea Agnelli, ci sono tre consiglieri indipendenti. Fiona Clare Cicconi è responsabile delle risorse umane del gruppo AstraZeneca, prima aveva lavorato in Roche dopo aver iniziato la sua carriera alla General Electric. Wan Ling Martello è socia e co-fondatrice di BayPine, una società di private equity. Come De Castries, anche Wan Ling Martello ha lavorato per il gruppo Nestlè, per cui dal 2015 al 2018 ha avuto la responsabilità dei business in Asia, Oceania e Africa sub-sahariana, e di cui dal 2012 al 2015 è stata anche Chief Financial Officer. Siede nei cda di Alibaba e Uber Technologies. Terzo e ultimo indipendente indicato da Exor, Kevin Scott, Chief Technology Officer di Microsoft dal 2017. In precedenza, ha lavorato per Linkedin e Google, e ha fondato l’organizzazione no-profit Behind the Tech.

Nella cinquina indicata da Psa e Bpifrance, c’è anche il vicepresidente Robert Peugeot che dal 1998 lavora nel gruppo, prima come vicepresidente per l’innovazione e la qualità e poi ricoprendo vari ruoli nelle varie società del gruppo in rappresentanza della famiglia, che oggi detiene poco meno del 3% di Psa. A completare la cinquina francese Jacques de Saint-Exupèry, che lavora nel gruppo dal 1984, e dal 2008 partecipa alla attività sindacali, anche in qualità di segretario del comitato aziendale di PSA. Last but not least e indipendente rispetto agli azionisti, Carlos Tavares, il futuro ceo del gruppo.

Entrato nel Consiglio di Gestione di PSA il 1° gennaio 2014, ne è diventato presidente tre mesi dopo. Laureato presso l’E’cole Centrale de Paris, ha lavorato per Renault dal 1981 al 2004, prima di entrare in Nissan Group.

(ITALPRESS).