Fca, torna il contest per universitari: assegnati 6 stage in stabilimenti del Centro-Sud

Si è tenuto nella sede di Capua (Caserta) dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, l’Innovation Meeting con cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso “I am Fca – Innovation Award Millennials by Fca”. L’iniziativa, che raccoglie idee sull’auto del futuro, è rivolta a studenti triennali e magistrali di Economia di sei Università dell’Italia Centro-Meridionale. Di fronte a oltre 300 giovani provenienti dai sei atenei che hanno aderito al concorso (Università della Campania Luigi Vanvitelli, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti e Pescara, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università degli Studi della Basilicata) sono stati premiati sei studenti con uno stage in uno stabilimento Fca del Centro-Sud. Quest’anno la cerimonia di premiazione è stata preceduta dall’Innovation Meeting, talk show durante il quale i rappresentanti del gruppo hanno esposto ai ragazzi alcune delle più recenti innovazioni sui nuovi modelli, portando come esempio la 500X appena commercializzata.