Fdi: Calenda, ‘Meloni premier? Mi preccupa sua mancanza esperienza amministrativa’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Bene se va una donna che un uomo a palazzo Chigi però deve essere capace. Io rispetto a Meloni sono da un’altra parte e una delle cose che mi preoccuperebbe non è tanto il fatto fascista e via dicendo, mi preoccupa il fatto che non ha avuto consistenti esperienze amministrative prima e per fare il Presidente del Consiglio devi aver avuto una grande esperienza”. Lo dice Carlo Calenda a L’aria che Tira su La 7.