Fdi chiede informativa Piantedosi e Tajani su Hannoun, Pd: irresponsabili

Roma, 28 dic. (askanews) – “Fdi chiede un’informativa urgente al ministro Piantedosi per riferire di una faccenda dai contorni sconcertanti”. Lo ha annunciato Sara Kelany in aula alla Camera ricordando che Hannoun è stato “arrestato per reati gravissimi: terrorismo, eversione, l’ordinanza dice che questo soggetto sarebbe organico ad Hamas e che l’avrebbe foraggiata con milioni di euro”. In apertura di seduta alla Camera per iniziare il dibatitto sulla legge di bilancio Fdi porta il caso degli arresti per terrorismo a Genova.

“Fdi da anni segnala la pericolosità di questo soggetto – ricorda la deputata – osannato e coccolato da esponenti di Pd, Avs e Cinque stelle, dalla deputata Sscari che ha fatto con lui diverse missioni estere, la deputata ha invitato alla Camera uno stretto collaboratore di Hannoun che emerge nelle intercvettazioni, un atteggiamento vergognoso che abbiamo stigmatizzato ma le sinistre si sono trincerate in un imbarazzante silenzio. Abbiamo chiesto di prendere le distanze da questi sogetti, che non sono mai arrivate. Dovrebbe scusarsi con gli italiani chi ha blandito quest’uomo. Per questo chiediamo al ministro dell’Interno di rifere i contorni dell’indagine e di come questa possa toccare la sicurezza dei cittadini che per noi resta bene imprescindibile”.

Rincara Giovanni Donzelli che chiede anche un’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani in quanto: “l’Italia ha una credibilità nel mondo grazie al governo Meloni mentre altri andavano nelle piazze con i pro Pal perciò chiedo che Tajani venga in aula a dirci quanto per colpa delle opposizioni si sono complicate le relazioni internazionali e quanto la loro sciaguirata irresponsabilità ha danneggiato il percorso di pace andando a braccetto con chi inneggiava Hamas danneggiando il popolo palestinese”.

Ne nasce una bagarre in aula perchè i deputati delle opposizioni giudicano “irresponsabile” da parte della maggioranza attaccare in questo modo proprio alla vigilia dell’esame della legge di bilancio e se la prende con il vicepresidente Fabio Rampelli che ha dato spazio a Donzelli: “Grave precedente quello consentito dal presidente di turno Rampelli di consentire l’intervento del deputato Donzelli e l’attacco alle opposizioni. Se questa è la prassi, l’Aula così sarà ingovernabile. Se la destra ha deciso di andare all’esercizio provvisorio lo dica”, denuncia il vicepresidente di AVS Marco Grimaldi.

“Un comportamento inaccettabile e irresponsabile da parte del partito di maggioranza relativa”, ha aggiunto Federico Fornaro del Pd -. Se avete deciso di andare all’esercizio provvisorio abbiate la decenza di dirlo. C’è una responsabilità chiara del governo che è in ritardo sulla manovra e come primo atto cosa fa? Si scarica una vicenda grave sulle opposizioni? Il presidente non doveva consentirlo nell’interesse delle istituzioni che vanno sopra gli interessi del singolo gruppo”.