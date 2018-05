Fdi, gazebo per l’elezione diretta del Capo dello Stato

“Sabato e domenica saremo nelle piazze della Campania con i nostri gazebo per la raccolta firme per l’elezione diretta del Capo dello Stato perché, alla luce della complessa situazione politica ed istituzionale nazionale, è indispensabile rilanciare la battaglia della destra italiana per il presidenzialismo e per il rispetto della sovranità popolare”. È quanto annuncia il coordinatore regionale campano di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangiano, che aggiunge: “la nostra leader Giorgia Meloni ha rilanciato con forza questa battaglia affinché, con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, le scelte fondamentali per la Nazione siano assunte nell’interesse esclusivo del popolo italiano. È una sfida di cruciale per il futuro del Paese, in generale, e del Sud, in particolare, ed è per questo che invitiamo i cittadini e le cittadine della Campania ad una forte partecipazione”.