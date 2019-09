Fdi, da Grillo alla Meloni: anche l’ex sindaco di Quarto Capuozzo a Roma contro il governo

Alla manifestazione indetta da Giorgia Meloni contro il nuovo governo Conte per lunedì a Roma, parteciperà anche l’ex sindaco grillino di Quarto flegreo (Napoli), Rosa Capuozzo. Ne ha dato conferma la stessa Capuozzo, tra i primi sindaci del M5s eletti in Italia. “Sarò lunedì a Roma alla manifestazione di Fratelli d’Italia per esprimere il no al governo – ha detto – parteciperò e per un avvicinamento di idee al partito e al progetto. Per il futuro potrebbe sfociare anche una mia adesione al partito della Meloni”.

Attualmente Rosa Capuozzo è consigliere di opposizione al comune di Quarto, eletta in una lista civica. È stata a capo dell’amministrazione per circa due anni, prima di essere sfiduciata dalla civica assemblea. La sua è stata un storia tormentata con il Movimento che la espulse nel gennaio 2015, con altri consiglieri, in seguito ad una diatriba interna allo stesso gruppo consiliare.