Fdi: Jasmine Cristallo, ‘se Meloni premier lascio Italia’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Serve un fronte per arginare i rischi che noi conosciamo e che hanno a che fare veramente con la tenuta democratica del Paese. Noi ci auguriamo che il Pd possa dialogare con Leu, con i 5 Stelle, con la società civile, con i movimenti per creare un fronte largo per porre un argine alla deriva populista e sovranista. Se Giorgia Meloni diventa presidente del Consiglio io devo lasciare la Nazione. Per questo a Zingaretti, quando ho letto l’annuncio delle sue dimissioni, ho detto: ‘Ti prego non ci puoi fare questo'”. Così Jasmine Cristallo, leader delle Sardine, in un’intervista a ‘Nextquotdiano’.