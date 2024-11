FdI, La Russa, via la fiamma? Prima o poi anche il mondo finirà

Roma, 20 nov. (askanews) – “Prima o poi anche il mondo finirà”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha risposto ai cronisti che, a margine dell’inaugurazione di una mostra su Amintore Fanfani a palazzo Madama, gli hanno chiesto un commento sulla dichiarazione del ministro Luca Ciriani secondo cui la fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia, ereditata dal simbolo del Msi, prima o poi si potrebbe “spegnere”.

“La sua non era una proposta, era un’affermazione e ha detto non so quando non so come…”, ha sottolineato La Russa, “anche il mondo prima o poi finirà…”