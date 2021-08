Fdi: Meloni, ‘minacce di morte a Cesena, vedremo cosa dirà chi parla di clima odio’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Certa sinistra non fa altro che parlare del ‘clima d’odio’ che ci sarebbe in Italia. Troppo spesso però, dimentica o fa finta di non vedere i continui attacchi che ricevo io e tutti gli esponenti di Fratelli d’Italia. Le minacce di morte apparse con un cartello affisso alla sede di Fdi di Cesena, prossima all’apertura, non sono di certo una novità. Siamo abituati a queste aggressioni e di sicuro non ci intimoriscono”. Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.