Fdi, si insedia a Napoli il nuovo coordinamento cittadino. Marco Nonno presidente

Si è insediato, ieri a Napoli, il nuovo Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, eletto dagli iscritti nel recente congresso del partito durante il quale Marco Nonno è stato nominato presidente. Il coordinamento risulta così composto: Luigi Rispoli, con l’incarico di vice presidente vicario, Domenico Zuccarone, Fabio Chiosi, Stefano Pisaniello, Stefano Alfonso, Oriana Orzetti, Anna Pulcini, Diego Militerni, Dario Renzullo, Pietro Lauro, Vincenzo Morra, Armando Manzo, Salvatore Longobardi, Ione Abbatangelo, Arianna Mocerino, Laura Pellegrino, Anna Maresca, Rosario Provenzano, Carmine Di Domenico, ed inoltre è componente di diritto e partecipa ai lavori del coordinamento il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi. “Abbiamo iniziato – ha spiegato Marco Nonno – quel lavoro di riorganizzazione che avevamo promesso durante il congresso affinché Fratelli d’Italia diventi sempre più quel partito che serve alla città. Nella capitale del mezzogiorno, in quell’area metropolitana che rappresenta più del 50% della popolazione di una delle regioni più popolose ed importanti d’Italia, la Campania, vogliamo che il partito sia realmente presente nei problemi della società e dinamico nelle categorie sociali che la compongono”. Luigi Rispoli e Giorgio Longobardi hanno aggiunto: “Un partito aperto capace di evocare nuove energie, nuovi stati d’animo, competenze ed intelligenze da impegnare e che al tempo stesso riconosce e premia il valore della fedeltà e della lealtà al progetto politico di Giorgia Meloni per proiettarci tutti insieme verso il domani con le idee chiare, con lucida coscienza all’insegna del cambiare in meglio, dell’uscire dal comodo letargo, per assumere un ruolo da protagonista nella capitale del mezzogiorno”.