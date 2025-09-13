Fdi, si chiude oggi a Paestum la due giorni “Spazio Sud”

Alle ore 11.30 segue il panel ‘Una nuova visione geopolitica: il Piano Mattei e il dialogo con il Sud globale’. Saluti introduttivi dei deputati di Fdi Salvatore Caiata e Gianfranco Rotondi. Gli interventi saranno di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Giulio Tremonti, deputato di Fdi e presidente della Commissione Affari esteri e comunitari; Alfredo Cestari, presidente della Camera di Commercio Italafrica; Andrea Montanino, direttore Strategie Settoriali e Impatto Cdp; Mario Sechi, direttore responsabile di Libero; Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi. Modera Andrea Mancia, direttore de L’Opinione.

Si chiude oggi ain provincia di Salerno,l quinto evento organizzato daidedicato questa volta al Mezzogiorno. I lavori inizieranno alle ore 10.30, con il panel ‘Stop al caporalato: tolleranza zero per i trafficanti, più dignità per chi lavora’. Introduconodeputato di Fdi, edeputato di Fdi. Intervengonoministro dell’Internodeputata di Fdi e responsabile dipartimento Immigrazione;presidente di Coldiretti Campania;, presidente Confagricoltura, epresidente del Cna. Moderagiornalista Mediaset.