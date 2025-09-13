Fdi, si chiude oggi a Paestum la due giorni “Spazio Sud”

Si chiude oggi a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno, ‘Spazio Sud – Politica e società civile a confronto’, il quinto evento organizzato dai gruppi parlamentari Camera e Senato di Fratelli d’Italia, dedicato questa volta al Mezzogiorno. I lavori inizieranno alle ore 10.30, con il panel ‘Stop al caporalato: tolleranza zero per i trafficanti, più dignità per chi lavora’. Introducono Marco Cerreto, deputato di Fdi, e Dario Iaia, deputato di Fdi. Intervengono Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno; Sara Kelany, deputata di Fdi e responsabile dipartimento Immigrazione; Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, e Dario Costantini, presidente del Cna. Modera Lodovica Bulian, giornalista Mediaset.
Alle ore 11.30 segue il panel ‘Una nuova visione geopolitica: il Piano Mattei e il dialogo con il Sud globale’. Saluti introduttivi dei deputati di Fdi Salvatore Caiata e Gianfranco Rotondi. Gli interventi saranno di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Giulio Tremonti, deputato di Fdi e presidente della Commissione Affari esteri e comunitari; Alfredo Cestari, presidente della Camera di Commercio Italafrica; Andrea Montanino, direttore Strategie Settoriali e Impatto Cdp; Mario Sechi, direttore responsabile di Libero; Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi. Modera Andrea Mancia, direttore de L’Opinione.