FdI, Sindaco Parma: “Apologia di fascismo è reato, problema serio”

Guerra: Parma è antifascista, episodio inaccettabile

Parma, 31 ott. (askanews) – “Da stamattina Parma è su tutti i media nazionali per un gruppo di ragazzi che nella sede di Fratelli d’Italia cantavano canzoni con evidenti apologie di fascismo”. Per il sindaco Michele Guerra si tratta di un episodio “inaccettabile” e segno che “abbiamo un problema serio”.”Se ci sono gruppi di persone che si sentono liberi, soprattutto in sedi di partito, di dire certe cose, vuol dire che non abbiamo affrontato nel modo giusto un grande problema – spiega Guerra – l’apologia di fascismo è reato. Il fatto che dei giovani cantino queste cose significa che abbiamo un problema giovanile vero, visto che si parla tanto di problemi giovanili”.Il primo cittadino rivendica l’identità della città: “Parma non è questa. Parma è una città che si riconosce in altri valori che stanno scritti nel suo statuto e che sono i valori dell’antifascismo. E’ su quei valori che Parma ha costruito la sua storia repubblicana ed è su quei valori che continuerà a costruire il suo futuro”.