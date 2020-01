Febal Casa, due nuovi punti vendita ad Altamura e Afragola

Febal Casa inaugura due nuovi punti vendita ad Altamura, in provincia di Bari, e ad Afragola, alle porte di Napoli. L’apertura di questi due store mira a consolidare ulteriormente la presenza di Febal Casa in Italia e si colloca nel piano di espansione che proseguirà nel 2020 con l’opening di altri 26 punti vendita sul territorio nazionale. Il nuovo store di Altamura, con una superficie di circa 140 mq, è situato in via Superga 17, in centro città, mentre lo store di Afragola si trova in IV traversa corso Meridionale, in una zona molto commerciale, con una superficie di circa 380 mq. Entrambi i punti vendita offrono un’ampia gamma di arredamento completo per tutta la casa, dalla zona living, alla cucina, alla zona notte. ”La strategia di sviluppo di Febal Casa in Italia -commenta Giovanni Battista Vacchi, amministratore delegato del Gruppo Colombini- si focalizza principalmente sia sulla penetrazione di aree geografiche in cui non siamo ancora presenti nonché sul rafforzamento delle nostre aree di maggior forza. Per continuare a crescere è importante avere una presenza capillare sul territorio e cogliere le opportunità che si presentano, in un mercato che continua a darci sempre maggiore fiducia”. Attualmente i punti vendita Febal Casa in Italia sono 98.