Febbraio è arrivato, è il momento dei grandi giocatori

Intanto, ecco quali sono attualmente i migliori calciatori di sempre.

Josef Bican

Chi non conosce questo calciatore non conosce la storia del calcio e in questo caso è anche lecito affermare che Bican è meglio di Pelé. Anche se in questo caso molti documenti ufficiali sono stati smarriti, perché stiamo parlando di un calciatore classe 1913, che giocò nello Slavia Praga fra il 1937 e il 1948, i numeri parlano chiaro, il suo score ufficiale è di 805 reti, ma pare che con le amichevoli arrivi anche a toccare quota 1468: della serie tra mito e leggenda.

Romario

Anche in questo caso, il calciatore brasiliano precede Pelé di poco e il suo score è di 772 reti fra le squadre più forti in quell’epoca: PSV, Barcellona, Valencia, Vasco de Gama, Flamengo. Soprannominato “O Baixinho”, ossia “il piccoletto”, Romario è un mostro sacro del Pallone, uno dei più grandi della storia del calcio.

Pelé

Ecco il re del calcio mondiale, il signor 3 Coppe del Mondo, il grande Pelé. Per lui ben 767 gol segnati in tutte le gare disputate, ben 680 nelle competizioni ufficiali. Un terzo posto che vola al di là di qualsiasi classifica per uno dei simboli del calcio mondiale.

CR7

Il grande attaccante portoghese è appena arrivato nel campionato saudita dopo aver segnato nel suo Paese, in Inghilterra, Spagna, Italia e in tutte le competizioni nazionali. Con il Portogallo è riuscito a vincere il Campionato Europeo e il suo palmarés nel calcio di club è immenso.

Puskas

Idolo degli appassionati di calcio fra gli anni Cinquanta e Sessanta, Ferec Puskas ha giocato nel Real Madrid, Honved, Kispest e con la Nazionale Ungherese, il suo scorre ammonta a 746 marcature e con i Blancos ha vinto ben 5 campionati di Liga oltre a 3 Coppe dei Campioni, l’attuale Champions League.

Gerhard Muller

Campione della Germania Ovest ha militato anche nel Bayern ed è conosciuto con il nome di Gerd, per lui sono ben 733 i gol in carriera. Curiosità fra le curiosità: Gerd Muller era un ex operaio convertitosi al calcio, con la Germania dell’Ovest ha vinto il Mondiale del 1974 e l’Europeo del 1972.

Lionel Messi

Dopo averla inseguita a lungo, l’attuale giocatore del PSG è finalmente riuscito a vincere la Coppa del Mondo con la nazionale argentina. Insieme a CR7 è il calciatore più forte al mondo dell’era contemporanea.