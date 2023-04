Febbre scudetto, al Comicon cosplayer e migliaia maglie azzurre 

Ci sono centinaia di ragazze e ragazzi vestiti da eroi anime e manga e delle serie, da Eren di Attack of Titans a Mercoledì degli Addams, ai protagonisti di Demon Slayer, il roster di League of Legends. Ma nella terza giornata di Comicon ci sono anche migliaia di appassionati con la maglia di Osimhen, di Kvaratshkhelia, dei tanti calciatori azzurri. La passione per la giornata che potrebbe portare il terzo scudetto al Napoli si sente anche al grande festival della cultura pop mondiale che si tiene alla Mostra d’Oltremare, a due passi dallo stadio Maradona. Un mix di passioni per gli oltre 40.000 visitatori al Comicon di oggi che sono pronti a godersi le passioni come fumetti, cinema, serie, anime, ma anche a godersi poi la serata di festa della città se arriverà il titolo. I tanti appassionati di Comicon, che ha esaurito biglietti e abbonamenti molti giorni prima dell’inizio, sono pronti anche a sentire le urla di gioia del Maradona a fine partita, pronti a unirsi nell’esultanza anche dalla Mostra, per poi riversarsi nelle strade a festeggiare, unendo le due passioni.