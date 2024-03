Fed Chicago, Goolsbee prevede tre tagli dei tassi quest’anno

New York, 25 mar. (askanews) – Il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, ha dichiarato lunedì, in un’intervista a Yahoo finance che si aspetta tagli dei tassi di interesse di tre quarti di punto quest’anno, ma non ha voluto sbilanciarsi sui tempi di questi tagli.

“Non mi piace mai legarci le mani o segnalare che abbiamo preso una decisione”, ha detto Goolsbee, incalzato sulla tempistica. La posizione del presidente della Fed di Chicago ha spiegato che tutti i funzionari della Banca Centrale si aspettano di vedere progressi sull’inflazione prima di decidere la tempistica, precisando che trova difficile credere che i valori degli ultimi due mesi, possano oscurare i progressi dei sette mesi precedenti.

Di diverso avviso il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, che si aspetta un solo taglio dei tassi quest’anno.