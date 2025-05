Fed conferma ancora tassi Usa, vede più incertezza sull’economia

Roma, 7 mag. (askanews) – Tassi di interesse confermati come da previsioni negli Stati Uniti. La Federal Reserve ha nuovamente mantenuto il riferimento sui fed funds a una forchetta del 4,25%-4,50%. Una linea attendista che aveva adottato già da inizio anno, confermandola tanto più dopo le decisioni sui dazi commerciali dell’amministrazione Trump, in attesa di valutarne meglio gli effetti.

Secondo la Fed “l’incertezza sulle prospettive dell’economia è ulteriormente aumentata”, con maggiori rischi su entrambi gli aspetti chiave del suo mandato duale: il controllo dell’inflazione e, secondo, puntare alla massima occupazione. “Riteniamo che la linea attuale ci metta in una buona posizione per rispondere tempestivamente a potenziali nuovi sviluppi”, ha spiegato il presidente, Jerome Powell, nella conferenza stampa al termine del direttorio (Fomc).

Ancora una volta, il banchiere centrale ha cercato di dribblare come poteva le domande sulle esternazioni fortemente critiche, verso la Fed e la sua conduzione della stessa, da parte del presidente Usa Donald Trump. “Non hanno alcun effetto sul nostro lavoro – ha detto -. Ci concentriamo sui nostri obiettivi di stabilità dei prezzi e massima occupazione e questa è l’unica cosa che teniamo in considerazione”.

Poi, incalzato su dazi, effetti per la linea Fed e sulla politica di Bilancio, si è lasciato andare ad una battuta: “Non penso che al governo federale servano i nostri consigli sulla politica di bilancio, così come a noi non servono consigli sulla politica monetaria”.

Wall Street ha mostrato una dinamica mista dopo le decisioni, con il Dow Jones in rialzo dello 0,37% a mezz’ora da fine sessione mentre il Nasdaq cala dello 0,54%. Il dollaro ha rafforzato la risalita con l’euro che scende a 1,318 sul biglietto verde. I tassi sui titoli del Tesoro Usa decennali sono invece in calo di circa 5 punti base al 4,27%. (fonte immagine: Federal Reserve).