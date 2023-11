Fed conferma tassi di interesse, Wall Street e Borse Asia positive

Roma, 2 nov. (askanews) – Borse dell’Asia positive, in scia ai guadagni di ieri a Wall Street dopo che la Federal Reserve ha confermato i livelli dei tassi di interesse sul dollaro e, in qualche misura, ha ridimensionato l’orientamento a un ulteriore aumento a dicembre.

Il comunicato diffuso al termine del Fomc, il direttorio che governa la politica monetaria, resta coerente con un altro incremento, ma nella conferenza stampa successiva alla riunione, il presidente Jay Powell ha usato una terminologia che pur lasciando la porta aperta a un eventuale aumento non lo indica come scontato, né per forza dovuto sul mese di dicembre.

La Federal Reserve, ha ribadito, al momento non ritiene di aver raggiunto quel livello ritenuto “sufficientemente restrittivo” da assicurare il calo di inflazione perseguito, ma deciderà volta per volta in base all’evolversi dei dati, e in particolare valutando le prospettive di inflazione e crescita economica, cosa sia opportune fare su tassi e linea monetaria.

Powell ha poi escluso di rimettere in discussione la manovra di inaspirmento quantitativo sulla riduzione degli stock di titoli nel bilancio della Fed, dopo i recenti ulteriori rialzi dei tassi sui titoli di Stato Usa.

A tarda seduta a Tokyo l’indice Nikkei 225 segna un più 1,10%, Shanghai è in lieve calo con un meno 0,26%, Shanghai si attesta al più 0,71%. La sudcoreana Seul guadagna l’1,65%. Ieri a Wall Street il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,67%, l’S&P 500 al più 1,05% e il Nasdaq con un più 1,64%. Dopo i riaslzi di ieri il dollaro cede marginalmente e l’euro risale a 1,0594 sul biglietti verde.