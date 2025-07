Fed, Powell: assicurare che grandi banche Usa siano ben capitalizzate

Roma, 22 lug. (askanews) – Negli Stati Uniti sui requisiti prudenziali e patrimoniali per le banche “dobbiamo assicurare che le nostre pratiche di vigilanza siano focalizzate sulle aree più critiche per determinare sicurezza e solidità. Ci serve che le nostre grandi banche siano ben patrimonializzate e che siano in grado di gestire efficacemente i rischi chiave”. Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell nelle sue dichiarazioni introduttive alla conferenza sulla revisione del quadro regolamentare per le grandi banche Usa, oggi a Washington.

L’intervento era previsto alle 14:30 italiane ma l’inizio effettivo è in ritardo; il testo di Powell è stato pubblicato dalla Fed.

Il tutto mentre l’istituzione monetaria – e la figura di Powell in particolare – sono al centro di una nuova serie di aspre critiche e di attacchi da parte di diversi esponenti dell’amministrazione Trump, tra cui il segretario di Stato al tesoro Scott Bessent. (fonte immagine: Federal Reserve).