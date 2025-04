Fed, Powell: continueremo fornire dollari alla Bce e altre BC

Roma, 16 apr. (askanews) – Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha assicurato che la banca centrale degli Stati Uniti continuerà a garantire l’approvvigionamento di dollari alla Bce e ad altre quattro grandi banche centrali nel mondo, con cui ha accordi di swap valutari.

“Sì assolutamente”, ha detto rispondendo ad una domanda sul tema durante un evento all’Economic Club di Chicago. “Abbiamo linee di swap con cinque grandi banche centrali, verso le giurisdizioni dove ci stanno grandi mercati di finanziamento in dollari”.

“Per esempio in Europa e Asia acquistano asset garantiti da dollari e noi supportiamo: vogliamo assicurare che i dollari siano disponibili quando necessario – ha detto Powell -. Prestiamo alle banche centrali in dollari a supporto dei mercati di finanziamento del dollaro e continueremo a farlo. È importante anche per il ruolo del dollaro quale valuta di riserva globale”. (fonte immagine: The Economic Club of Chicago).