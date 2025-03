Fed, Powell: “Dazi? C’è incertezza, dobbiamo aspettare per valutare”

Non sappiamo ancora, ma tutti prevedono effetto inflazionistico

New York, 7 mar. (askanews) – “Quindi se lo si mette nel contesto dei dazi, se si guardano le previsioni, se si guardano i blue chip… tutti prevedono un effetto inflazionistico dai dazi. È molto probabile questo, che se vengono imposti dazi e noi, ricordiamocelo, non sappiamo ancora cosa succederà. Siamo in una fase in cui siamo ancora molto incerti su cosa sarà soggetto a dazi, per quanto tempo e a quale livello, dovremo aspettare per vedere tutto questo. Ma è probabile che una parte di questo trovi la sua strada, colpirà gli esportatori, gli importatori, i rivenditori e, in una certa misura, i consumatori, e vedremo cosa sarà”: lo ha spiegato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell nel suo intervento allo U.S. Monetary Policy Forum, organizzato a New York dalla University of Chicago Booth School of Business.