Fed, Powell: indipendenza Banca centrale va mantenuta e rispettata

Roma, 30 lug. (askanews) – “Avere una banca centrale indipendente è una architettura istituzionale che ha servito bene il pubblico e fino a quanto serve bene il pubblico poenso che dovrebbe continuare e andrebbe rispettata”. Così il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, rispondendo ad una domanda sulle continue pressioni da parte del presidente, Usa, Donald Trump, affinché la Banca centrale Usa tagli i tassi di interesse

Una banca centrale autonoma “ti dà la capacità di assumere queste decisioni molto impegnative focalizzate sui dati e sull’evolversi delle prospettive, e non su fattori politici. I governi in tutte le economie avanzate hanno deciso di mettere una certa distanza tra queste decisioni e i decisori. Se non ce l’hai, sarebbe una grande tentazione, ovviamente, usare i tassi di interesse, ad esempio, per influenzare le elezioni”, ha rilevato.

“E’ qualcosa che non vogliamo – ha detto Powell – e penso che sia piuttosto ampiamente compreso, certamente al Congresso. E penso che sia molto importante affermarlo”.