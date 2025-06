Fed, Powell ribadisce orientamento a non tagliare tassi sul dollaro

Roma, 24 giu. (askanews) – Nonostante le crescenti pressioni -accompagnate anche da insulti personali – da parte del presidente Usa Donald Trump, il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell ribadisce l’orientamento a non tagliare i tassi di interesse. “Al momento siamo ben posizionati per aspettare e apprendere di più, sulla probabile dinamica dell’economia, prima di prendere in considerazione qualsiasi aggiustamento alla nostra linea”, afferma nel testo introduttivo della sua audizione semestrale al Congresso.

Il documento, anticipato dalla Fed rispetto all’audizione che inizierà alle 16 italiane, ricalca la formula con cui da mesi il presidente della Banca centrale Usa segnala l’orientamento a mantenere i tassi di interesse fermi a una forchetta (abbastanza elevata) del 4,25-4,50%.

Da settimane Trump tempesta la Fed di richiami a tagliare i tassi. Negli ultimi giorni sono emerse posizioni divergenti nel direttorio (Fomc), la vicepresidente Michelle Bowman e un altro esponente si sono detti aperti a un taglio dei tassi a luglio.