Fed, Powell: sui tassi aspettiamo, tagli fermati per via dei dazi

Roma, 1 lug. (askanews) – La Federal Reserve ha interrotto la sua manovra di tagli ai tassi di interesse a seguito dei dazi commerciali decisi dall’amministrazione Trump, in modo da verificare quali siano gli effetti inflazionistici degli stessi. Lo ha confermato il presidente della Fed, Jerome Powell rispondendo a una domanda durante un dibattito al forum annuale della Bce a Sintra, in Portogallo.

“Ci siamo messi in pausa quando abbiamo visto tutta questa cosa sui dazi e le aspettative di aumento di inflazione a conmseguenza di questi. L’economia Usa è in una situazione solida e la cosa prudente da fare è aspettare e vedere cosa faranno queste misure. Per ora aspettiamo”, ha detto.

Powell ha ribadito che “una solida maggioranza” del direttorio della Fed, il Fomc “si attende che sarà appropriato più avanti nell’anno iniziare a ridurre i tassi. E che questo dipenderà comunque dai dati che giungeranno. Monitoreremo in particolare cosa si mostra in termini di inflazione, cosa non si mostra e guarderemo anche con attenzione al mercato del lavoro. Queste sono le cose che verranno osservate ma comunque – ha ripetuto – pensiamo che sarà appropriato più avanti nell’anno” ridurre i tassi.

Powell non si è sbilanciato su quando verrà effettuata questa mossa: “dipenderà dai dati, decideremo volta per volta e non escluderei alcun meeting dal tavolo”, ha detto. (fonte immagine: ECB).