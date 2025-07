Fed, Powell: Trump? “Focalizzato al 100% sul fare il mio lavoro”

Roma, 1 lug. (askanews) – “Sono molto focalizzato sul fare solo il mio lavoro. Quello che conta è usare i nostri strumenti per raggiungere gli obiettivi di massima occupazione e stabilita dei prezzi. Questo è quello in cui ci focalizziamo al 100%”. Così il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha risposto a una domanda sulle continue e pesanti e critiche personali che da settimane giungono nei suoi riguardi dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Frasi con cui ancora una volta ha evitato di farsi trascinare sul terreno del dibattito politico e che, pronunciate davanti ad una platea di banchieri central, economisti ed accademici, al forum annuale della Bce a Sintra, in Portogallo, sono state salutate da un lungo applauso.

“Penso che, e parlo per conto mio e per conto di tutti i colleghi, penso che faremo esattamente le stesse cose che fa Jay”, ha commentato sulla questione la presidente della Bce, Christine Lagarde (che poi ha chiesto agli altri partecipanti al dibattito se fossero d’accordo e ha ricevuto diversi “sì” in risposta). Allo stesso panel erano presenti il governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey, della banca centrale della Corea del Sud, Chang Yong Rhee, e della Banca del Giappone, Kazuo Ueda. (fonte immagine: ECB).