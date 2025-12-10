Fed taglia ancora i tassi e torna in modalità di attesa

Roma, 10 dic. (askanews) – La Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti ha tagliato nuovamente i tassi di interesse, e di fatto si è riposizionata in modalità “di attesa”. Il riferimento ufficiale sui fed funds è stato ridotto di 0,25 punti percentuali ad una forchetta del 3,50%-3,75%, in linea con le attese prevalenti.

La decisione è stata assunta a maggioranza dal direttorio (il Fomc) che, secondo il comunicato diffuso dall’istituzione, come molti si attendevano si è diviso su questa ultima mossa. Il presidente e altri 9 esponenti hanno votato per il taglio poi deciso, un altro esponente si è opposto perché avrebbe voluto un taglio più energico (0,50 punti) e altri due componenti hanno votato contro perché avrebbero preferito mantenere lo status quo.

Con l’ultimo tagli ai tassi appena deciso, ora “siamo ben posizionati: significa che valuteremo attentamente i dati che perverranno. Siamo ben posizionati per attendere e vedere”, ha spiegato il presidente Jerome Powell, durante la conferenza stampa esplicativa.

Positiva Wall Street che a meno di un’ora da fine seduta è tutta rialzista: più 1,18% per il Dow Jones, più 0,82% per l’S&P 500 e più 0,52% per il Nasdaq. In calo il dollaro con l’euro che sale a 1,1698 sul biglietto verde.

La Fed ha anche rivisto al rialzo le sue previsioni sulla crescita economica: ora si attende un più 1,7% del Pil quest’anno, cui dovrebbe seguire un più 2,3% nel 2026 e un più 2% nel 2027. Nelle precedenti stime, risalenti a settembre, la Fed prevedeva più 1,6% nel 2025, più 1,8% il prossimo anno e più 1,9% nel 2027.

Contestualmente sono state riviste al ribasso le attese di inflazione: al 2,9% sull’insieme del 2025, 2,4% per il 2026 e 2,1% (confermato) per il 2027. A settembre era previsto 3% di inflazione quest’anno e 2,6% il prossimo. L’obiettivo della Fed sull’inflazione è del 2%.

Per quanto riguarda le attese degli esponenti dello stesso direttorio (Fomc) sui tassi che sono chiamati a decidere, complessivamente il valore mediano è rimasto inalterato rispetto settembre: 3,6% quest’anno, 3,4% il prossimo (in pratica un soglio taglio) e 3,1% nel 2027. L’ultimo schema (dot plot) sulle attese dettagliate per i tassi dei componenti è però particolarmente frastagliato. (fonte immagine: Federal Reserve).