FedApi, proposto al Governo un Piano Giovani per l’imprenditoria diffusa

“Il Rapporto Censis conferma ciò che artigiani e piccoli imprenditori vivono ogni giorno: l’Italia sta perdendo il suo tessuto produttivo più prezioso”. Così la Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori (FedApi). “Serrande che non si rialzano, laboratori senza eredi, giovani che rinunciano a mettersi in proprio perché schiacciati da burocrazia, costi e incertezza – continua -. È il ceto medio produttivo che si assottiglia, quello che ha garantito per decenni stabilità sociale e crescita economica”.”Negli ultimi vent’anni il nostro Paese ha perso 585 mila titolari d’impresa: da oltre 3,4 milioni a poco più di 2,8 milioni – avverte FedApi -. Ancora più allarmante è il crollo dei titolari under 30, diminuiti del 46%. Le microimprese fino a 5 addetti, la spina dorsale dell’artigianato, si sono ridotte di 276 mila unità e il loro peso sul Pil è sceso dal 17,8% al 14%”. “A questo indebolimento strutturale si aggiunge un mercato del lavoro che invecchia rapidamente”.

“La nuova occupazione degli ultimi anni è stata assorbita quasi interamente dagli over 50, mentre diminuiscono gli occupati tra i 35 e i 49 anni e gli under 35, con un aumento significativo dei giovani inattivi”. “Un Paese che invecchia, che lavora di più ma non crea spazio alle nuove generazioni, non può garantire continuità al proprio sistema produttivo”. Scondo le elaborazioni del Centro Studi FedApi, questo doppio fenomeno – meno giovani imprenditori e meno giovani occupati “significa soltanto una cosa: sta venendo meno il ricambio generazionale dell’impresa diffusa. Le botteghe familiari non trovano più chi subentra, chi vorrebbe aprire una nuova attività incontra barriere economiche, fiscali e amministrative sempre più insostenibili. In troppi casi il talento imprenditoriale emigra, o rinuncia del tutto”.