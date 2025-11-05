Fede, arte e tecnologia: Annalaura di Luggo presenta “Oculus-Spei” nel Museo del Tesoro di San Gennaro

Un viaggio immersivo tra arte, tecnologia e spiritualità. Martedì 11 novembre 2025, alle 11,30, al Museo del Tesoro di San Gennaro (via Duomo 149, Napoli) sarà presentata in anteprima “Oculus-Spei”, l’installazione multimediale interattiva di Annalaura di Luggo, a cura di Ivan D’Alberto.

L’opera approda a Napoli nell’ambito delle celebrazioni di Napoli 2500, promosse dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 – istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cultura – e con il patrocinio morale del Giubileo 2025, del MAECI e del Ministero della Giustizia.

“Oculus-Spei” (letteralmente “Occhio della Speranza”) invita il pubblico a un’esperienza immersiva e interattiva attraverso cinque Porte Sante, simbolo di passaggio, rinascita e fede. Dopo le tappe al Pantheon di Roma, al Museo de’ Medici di Firenze e alla Cappella della Sindone dei Musei Reali di Torino, l’installazione torna ora nella città dove è nata la produzione dell’opera e dell’omonimo documentario.

Realizzato nel 2024, il progetto ha visto la partecipazione di quattro protagonisti con disabilità, provenienti da diverse nazioni ma residenti a Napoli, scelti dall’artista come testimoni universali di speranza e inclusione.

L’incontro, moderato dal curatore Ivan D’Alberto, vedrà gli interventi di Mons. Vincenzo De Gregorio (Abate Prelato della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro), Carlo Sersale (Deputato della Reale Cappella), Prefetto Michele Di Bari (Presidente del Comitato Nazionale Neapolis 2500) e Francesca Ummarino (Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro). Sarà presente l’artista.

La mostra, realizzata con il supporto del Ministero degli Esteri e il contributo di Luca De Magistris, Private Banker Fideuram, resterà aperta fino all’11 febbraio 2026 negli orari di visita del museo.