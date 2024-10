Fedele (Atex Napoli): Camera di commercio, quei bandi non consentono a tante imprese di partecipare

di Sergio Fedele*

Mentre continua lo stallo per la nomina del nuovo Presidente, continuano anche con il Commissario le pubblicazioni di bandi che non consentono alla maggioranza delle imprese di partecipare.

La Camera di Commercio in data 22 ottobre ha pubblicato 4 bandi ( Turismo,Internazionalizzazione, Competenze,Punto Impresa Digitale) che hanno come scadenza il 28 e il 29 ottobre.

Questi bandi seguiranno la procedura del click day.

Ovviamente anche per la scarsa pubblicità data a questi bandi pochissime saranno le imprese che potranno partecipare e saranno sicuramente agevolate quelle che hanno un ” rapporto informativo ” più stretto con l’ Ente Camerale.

Dunque l’ attuale Commissario segue la stessa linea dell’ ultimo Presidente.

Abbiamo chiesto al Commissario Cannizzaro, consapevoli che esistono limiti temporali per non correre il rischio di non poter utilizzare i fondi destinati a tali bandi ,di prorogare di almeno al 7 novembre la data di inizio della presentazione delle domande .

*presidente di Atex Napoli (l’associazione del turismo extra-alberghiero)