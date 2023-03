Fedeli fucilati in chiesa: almeno 7 morti ad Amburgo. La polizia: Restate a casa

Almeno sei persone sono rimaste uccise e otto ferite in una chiesa di Amburgo, nel quartiere di Alsterdorf. È quello che riporta la Bild. Secondo il tabloid ad aver agito potrebbe essere stato uno o più aggressori, poi fuggiti.

Città in allarme

La polizia di Amburgo è intervenuta in forze sul luogo in cui stasera intorno alle 21 sono state uccise almeno sei persone in una chiesa. Le forze dell’ordine hanno diffuso l’allarme e hanno chiesto ai residenti di restare chiusi in casa perché il pericolo è ancora attuale. Lo ha confermato all’Ansa un portavoce della polizia.