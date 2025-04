Fedeli in preghiera nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma

Grande folla dove nella chiesa dove sarà sepolto Papa Francesco

Roma, 22 apr. (askanews) – Tantissimi fedeli in preghiera all’interno della Basilica papale di Santa Maria Maggiore a Roma, dove è prevista la sepoltura di Papa Francesco. Il suo funerale, che è previsto attiri un’enorme folla, si terrà sabato alle 10:00 nella piazza antistante la Basilica di San Pietro in Vaticano. La bara di Francesco, di legno e zinco come espressamente richiesto da lui, verrà poi trasportata all’interno della chiesa e da lì alla Basilica di Roma per la sepoltura.