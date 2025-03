Federacciai delusa dalla Ue: Non risponde ai problemi della siderurgia. Piano per i metalli vago e lacunoso

“Il Piano d’azione per l’acciaio e i metalli presentato oggi dalla Commissione UE presenta ancora molte incertezze attuative, con lacune significative su energia, commercio e rottame”. E’ il commento di Federacciai, Federazione imprese siderurgiche italiane, in merito al Piano d’azione per l’acciaio e i metalli presentato oggi dalla Commissione Ue. “Il tema energetico resta privo di misure concrete per ridurre i costi alle industrie metallurgiche, creando possibili squilibri tra i Paesi europei” preosegue e sul Cbam (Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere), una sorta di tassa sul carbonio applicata ai prodotti importati nell’UE è “positivo l’impegno a rivedere il sistema per includere l’export, ma la clausola ‘melted and poured’ è stata solo rimandata a una valutazione futura, lasciando aperti rischi di elusione dei dazi. Per la difesa commerciale, è positivo il ritorno all’indicazione di un’elevata protezione per lo strumento post-salvaguardia, con la bozza anticipata al terzo trimestre. L’aspetto più critico resta il rottame ferroso: il problema dell’export viene riconosciuto, ma senza misure concrete. Le azioni restano legate a una generica valutazione futura, senza affrontare il rischio di drenaggio di materiale strategico verso Paesi senza standard ambientali equivalenti. Serve una politica chiara per trattenere il rottame in Europa, impedendone l’export verso chi non rispetta le nostre normative ambientali, pena un grave danno alla transizione ecologica della siderurgia europea. Il quadro resta frammentato e richiede un forte lavoro con la Commissione”. In questo scenario Federacciai chiede di essere coinvolta direttamente per garantire misure efficaci e bilanciate.