Federal Reserve taglia tassi Usa di 0,25 punti al 3,50%-3,75%

Roma, 10 dic. (askanews) – La Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti ha nuovamente tagliato i tassi di interesse nella misura di 0,25 punti percentuali. Il riferimento ufficiale sui fed funds scende quindi a una forchetta del 3,50%-3,75%, in linea con le attese prevalenti.

La decisione è stata assunta a maggioranza dal direttorio (il Fomc) che, secondo il comunicato diffuso dalla istituzione, come molti si attendevano si è diviso su questa ultima mossa. Il presidente e altri 9 esponenti hanno votato per il taglio poi deciso, un altro esponente si è opposto perché avrebbe voluto un taglio più energico (0,50 punti) e altri due componenti hanno votato contro perché avrebbero preferito mantenere lo status quo. (fonte immagine: Federal Reserve).