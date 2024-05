Federalberghi, Bocca: Bene il turismo ma attenzione a guerre e crisi economica

Il 2023 e il 2024 sono anni positivi, anche se i risultati non sono uguali per tutti, “ma alcuni segnali di preoccupazione ci sono e non possono essere ignorati e sottovalutati”. Lo dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca aprendo la sua relazione alla 74/a assemblea degli albergatori a Viareggio. “In primis – spiega – le guerre che in brevissimo tempo potrebbero riportarci a scenari catastrofici. Poi l’andamento economico generale e quello in particolare del nostro Paese, poiché la domanda interna – seppur in discesa – rappresenta pur sempre la metà del giro d’affari del settore. Infine la concorrenza, sempre agguerritissima”.

Su quest’ultimo punto secondo il presidente bisogna tener presente sia “quella attuale e quella potenziale derivante anche dalle innovazioni tecnologiche che hanno dimostrato in questi anni di poter avere effetti dirompenti sugli equilibri economici”.

Bocca sottolinea come l’ottimismo sia “il vizio più ostinato di noi imprenditori”, ma “non possiamo ripetere l’errore compiuto in passato di credere che basti la domanda per ovviare a tutti i difetti strutturali del nostro settore, della nostra economia”.

Le priorità indicate dal presidente di Federalberghi sono: ridurre la pressione fiscale, in particolare attraverso la diminuzione delle tasse sugli immobili; incentivare gli investimenti, mediante il potenziamento del credito di imposta per la riqualificazione; rivedere le norme obsolete che limitano la capacità degli alberghi di ampliare l’offerta (ad esempio la ristorazione per clienti non alloggiati, la direttiva sui pacchetti turistici, le concessioni demaniali prospicienti le strutture ricettive); contrastare l’abusivismo e potenziare reti e infrastrutture.

Citando la competizione elettorale per le Europee, Bocca spiega: “Sempre di più le sorti del nostro Paese sono legate a quelle dell’Europa e dei nostri vicini. Occorre quindi che, al di là delle appartenenze politiche, i nostri rappresentanti eletti siano in grado di portare a Bruxelles idee e progettualità in grado di portare benefici alle comunità in un’ottica di sviluppo e di progresso europeo. Gli individualismi non supportati da idee, progettualità e risorse economiche e umane rischiano di essere non solo improduttivi ma, a lungo andare, pericolosi. Buon lavoro, dunque, nell’interesse dell’Italia e dell’Europa”.