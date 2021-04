Federalberghi Capri: Le isole Covid free? Necessarie per l’Italia. Bisogna rispondere alla concorrenza

Federalberghi Isola di Capri in una nota “smentisce categoricamente le ricostruzioni di stampa che sottolineano un presunto disaccordo dell’associazione con le politiche delle amministrazioni comunali dell’isola rispetto alle campagne vaccinali ed all’esigenze del territorio di essere immunizzato in vista della stagione turistica”. Federalberghi ribadisce che “Capri è un luogo sicuro grazie a strutture sanitarie all’altezza del loro ruolo e conferma la soddisfazione per l’ottimo andamento di una campagna vaccinale supportata da un numero significativo di dosi. La campagna vaccinale è una necessità per salvaguardare l’economia dell’isola. Secondo Federalberghi Capri “l’attenzione mediatica di queste settimane è stata utile e continua ad esserlo per sollevare il problema della necessità di avere in Italia isole Covid free così come sta accadendo per altre destinazioni estere concorrenti che, facendo della sicurezza sanitaria il loro valore aggiunto, rischiano di rubare notevoli fette di mercato al nostro territorio. In questo senso, l’importanza e l’autorevolezza della voce che si alza da Capri sarà utile anche a tutte le isole ed alle altre destinazioni turistiche italiane che sollevano la stessa necessità di essere immunizzate in vista della stagione turistica. Il risalto che un brand mondiale come quello di Capri assicura a livello mediatico, sarà utile all’intero settore del turismo italiano”, conclude la nota di Federalberghi Capri.