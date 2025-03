Federalberghi Capri riunisce le imprese del turismo high tech. Coppola: Fenomeno da governare

Successo a Capri per la prima edizione di “Capri Enjoy Hospitality – Travel Tech”, l’incontro con alcune delle più importanti aziende dell’high tech applicato al turismo, organizzato da Federalberghi Isola di Capri, l’associazione guidata dal presidente Lorenzo Coppola.

Nel corso dell’incontro sono state messe a fuoco le strategie da adottare per traghettare Capri nel turismo del nuovo millennio e rispondere ad una platea di viaggiatori sempre più numerosa, esigente e che spesso di muove in maniera autonoma. Si tratta di un fenomeno da governare, per un territorio particolare come quello di un’isola e di Capri in particolar modo.

“Siamo entusiasti per gli esiti della prima edizione di una Iniziativa che segna un cambio di passo nelle attività di Federalberghi Isola di Capri che già da tempo ha avviato un percorso che punta ad una governance sostenibile” commenta Lorenzo Coppola che poi aggiunge: “Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla massiccia presenza di operatori turistici che hanno voluto partecipare ai lavori di “Capri Enjoy Hospitality – Travel Tech”, un segno che conferma la convinzione che il sistema Capri non possa più essere passivo rispetto al fenomeno turismo che interessa l’isola”.

E in questo senso, sintetizza il presidente di Federalberghi Isola di Capri, “l’esito del dibattito ha riconosciuto la volontà delle imprese dell’isola di valorizzare al massimo la propria offerta turistica e il territorio e non essere più attori condizionati da fattori esterni quanto piuttosto artefici della generazione dell’offerta per qualità e durata”.

Coppola ha voluto ringraziare le aziende intervenute all’incontro ospitato nella sala Pollio del Centro Congressi di Capri, dalla “Revenue gol” di Sergio Cirillo che è stato anche l’ideatore dell’evento a Booking ed Expedia ossia le due maggiori OTA (Online Travel Agency) mondiali fino a Lybra e Optimand, aziende leader nella raccolta ed elaborazione dei dati e Digitalian Lab, sviluppatore del nuovo sito www.federalberghicapri.com. Ad ascoltare, in sala erano presenti anche numerosi professionisti del marketing alberghiero, operatori turistici e una delegazione della locale scuola alberghiera.

“Auspichiamo che presto questa manifestazione diventi un appuntamento fisso per offrire un importante occasione di confronto tra tutti gli stakeholders del settore turistico ricettivo non solo dell’isola di Capri” conclude Coppola.

