Federalberghi Terme, alla Bmt focus sul turismo della salute: avanti con Museo dell’acqua, format tv e sostegno alle imprese

Si è conclusa la tre giorni organizzata da Federalberghi Terme nell’ambito della Bmt di Napoli con l’avvio di accordi istituzionali, proposte innovative e la certezza che il turismo della salute e del benessere rappresenta la nuova frontiera del settore che coinvolge 300 strutture in Italia, 65 mila lavoratori, un indotto notevole e soprattutto la capacità di dare una identità forte ai territori in una rete che supera i confini nazionali per rafforzarsi in un network europeo e non solo. È questo un bilancio finale dell’iniziativa promossa da Emanuele Boaretto, Presidente di Federalberghi Terme e Stefania Capaldo Consigliera delegata nazionale Federalberghi Terme che hanno costruito panel volti a valorizzare il settore con le proposte della professoressa Annamaria Colao (cattedra UNESCO Federico II) sul turismo della salute con il professore della facoltà di Agraria Raffaele Sacchi e il sindaco di Montegrotto e presidente EHTTA Riccardo Mortandello; superare il sovraffollamento turistico con idee più innovative di business con l’imprenditore Sandro Baronti e opportunità di sostegno finanziario con le proposte del Credito Cooperativo al fianco del turismo termale presentate da Amedeo Manzo, presidente della Bcc di Napoli e della Federazione delle Banche di comunità Campania e Calabria in un panel che ha visto anche Salvio Capasso (SRM) e Liliana Speranza, esperta dell’Ordine dei commercialisti della provincia di Napoli che ha illustrato le numerose possibilità a disposizione di chi voglia fare impresa turistica e termale sul territorio, moderati da Gino Giammarino. Non sono mancate le istituzioni a raccogliere la richiesta di un disciplinare per il turismo della salute con il sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Maria Tripodi e l’assessore al turismo del comune di Napoli Teresa Armato, e con la responsabile del dipartimento cultura e turismo della Regione Campania Rosanna Romano che ha sottoposto agli imprenditori termali le numerose opportunità finanziarie proposte e in particolare ha accolto con attenzione la proposta di Eriberto Eulisse, di un Museo dell’acqua legato alle civiltà termali, da inserire nella rete mondiale dell’UNESCO.

Anche un nuovo format tv è stato proposto dalla giornalista del Tg1 ed esperta di acqua e archeologia Patrizia Angelini. TATS, il Turismo Archeo Termale Sanitario e delle antiche Vie dell’acqua sbarca in TV contro il sovraffollamento turistico. Alla vigilia del 22 marzo, Giornata Mondiale dell’acqua è stato presentato il nuovo format tv TATS e le Antiche Vie dell’acqua prodotto da Tucano Media per IWW- ETS. Uno spot per valorizzare le Antiche Vie di sorgenti, fiumi, laghi e località marine perché, dall’antichità alla pandemia, si è rivelata un bene primario, insostituibile dal potere curativo. Una programma che sposta l’attenzione sui posti meno conosciuti dell’Italia contribuendo alla destagionalizzazione combattendo l’over tourism.