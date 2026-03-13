Federalberghi Terme alla Bmt: Il turismo della salute come leva per destagionalizzare i flussi

Il turismo della salute come leva per destagionalizzare i flussi turistici e contrastare fenomeni come la gentrificazione. Sono alcuni dei temi al centro della tre giorni organizzata da Federalberghi Terme nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, aperta dall’intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, amministratori locali, imprese e studiosi con l’obiettivo di discutere il rilancio del settore termale italiano e il suo ruolo nell’economia del benessere.

Il nuovo modello di economia del benessere

“Il ministro Santanchè, con il suo consueto entusiasmo ci sostiene e ci aiuta a proporre un nuovo modello di terme come economia del benessere integrato sempre più con i contesti territoriali”, ha dichiarato il presidente di Federalberghi Terme, Emanuele Boaretto.

Secondo Boaretto è necessario valorizzare maggiormente anche l’aspetto scientifico dell’offerta termale: “Dobbiamo lavorare di più per far conoscere la ricerca scientifica che c’è dietro il sistema termale e non solo quello ludico, pur importante ma che talvolta rischia di alterare il giusto equilibrio”.

Nel suo intervento il ministro Santanchè ha richiamato anche il ruolo delle ZES come possibile strumento di valorizzazione del comparto.

La proposta di una nuova governance

Nel corso dell’incontro la consigliera nazionale di Federalberghi Terme, Stefania Capaldo, ha sottolineato la necessità di una governance più efficiente per il settore, illustrando un disegno di legge dedicato alla riorganizzazione del sistema termale.

La proposta è stata presentata alla presenza del vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio.

Verso un sistema nazionale del turismo della salute

I panel della manifestazione hanno affrontato il tema del rilancio del comparto termale con una prospettiva più ampia rispetto al tradizionale sistema basato sulle cosiddette “ricette rosse”.

Tra le proposte emerse quella illustrata da Annamaria Colao, titolare della Cattedra UNESCO Chair on Health Education and Sustainable Development, che ha delineato l’ipotesi di un Sistema Nazionale del Turismo della Salute, fondato su una strategia integrata tra benessere, sostenibilità, sport e corretti stili di vita.

Il tema è stato sostenuto anche dal presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari.

Il confronto tra territori e istituzioni

Nel dibattito sono intervenuti anche il vicepresidente dell’ANCOT – Associazione Nazionale Comuni Termali e sindaco di Latronico, Alberto Di Maria, l’assessore regionale al turismo della Campania, Enzo Maraio, e l’assessora al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, che ha citato come esempio di rilancio le Terme di Agnano.

I numeri del turismo termale

La seconda giornata ha ospitato un confronto istituzionale nazionale con amministratori provenienti da diverse regioni, dal Piemonte al Veneto, dalla Toscana alla Campania.

Tra i partecipanti anche il sindaco di Casamicciola Terme, Giuseppe Ferrandino, e l’assessore regionale alle attività produttive della Campania Fulvio Bonavitacola.

Il confronto ha evidenziato l’importanza economica del settore: nel 2025 il turismo termale ha registrato 24 milioni di presenze e un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro. Di questi, 2 miliardi sono legati alle strutture termali con alloggio e ristorazione, altri 2 miliardi ai servizi accessori e ai territori, mentre 1 miliardo è generato dallo shopping.

Il sistema conta oltre 300 stabilimenti termali, ma secondo gli operatori necessita oggi di una riforma strutturale, perché alla forte domanda non corrisponde sempre un’offerta adeguata ai nuovi modelli di turismo e benessere.

Fiscalità, territori e patrimonio culturale

Nel corso dei panel si è discusso anche di opportunità fiscali e finanziarie, con un confronto che ha coinvolto l’Ordine dei Commercialisti e il presidente della III Commissione regionale Giovanni Mensorio.

La tre giorni si è conclusa con un focus sulla resilienza termale, affrontando il rapporto tra terme, architettura e archeologia del patrimonio italiano, evidenziando come il sistema termale possa rappresentare non solo un motore economico ma anche uno strumento di valorizzazione culturale dei territori.