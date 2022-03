Federazione Judo dopo sospensione Putin da presidente onorario: Ok a russi in gara ma senza bandiera e inno

La federazione internazionale del Judo (Fij), che ha sospeso dalla carica di presidente onorario il leader russo Vladimir Putin, ha annunciato che gli atleti della Russia potranno continuare a competere a ogni livello, ma come ‘atleti neutrali‘, ovvero senza bandiera e inno. Nessun provvedimento è stato invece preso nei confronti dei rappresentanti della Bielorussia. Lo fa sapere la Fij con un comunicato. “La decisione globale di sanzionare tutti gli atleti russi – è scritto nella nota -, indipendentemente dalle differenti opinioni che possono esprimere, non ci appare giustificata, perché non possiamo condannare gli atleti per ciò che sta succedendo. La loro esclusione non farebbe altro che alimentare l’escalation della violenza e il sentimento d’ingiustizia in chi si vedrebbe costretto a non competere. Gli atleti non hanno partecipato ad alcuna decisione riguardante il conflitto”. Il mondo del judo non raccoglie quindi l’invito del Cio di escludere dalle competizioni, e dall’organizzazione di manifestazioni sportive, Russia e Bielorussia, e quindi si allinea a quanto già deciso da tennis, nuoto e scherma, che hanno autorizzato i russi a competere come ‘atleti neutrali’. Al contrario, calcio, atletica, hockey ghiaccio, rugby, badminton, pattinaggio, canoa, sci alpino e pallamano hanno aderito all’invito del comitato internazionale olimpico e messo al bando la Russia. L’ente mondiale della pallavolo, la Fivb, per ora si è invece limitato a togliere alla Russia i Mondiali maschili che avrebbe dovuto ospitare dal 26 agosto all’11 settembre.