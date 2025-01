Federbalneari Basilicata, Faraco: Bene la Regione sulla conferma dell’efficacia delle concessioni al 2027

Il 30 dicembre è stata approvata la Dg Regione Basilicata che conferma l’efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative fino al 30 settembre 2027, in conformità con la legge di riordino n. 166/2024. Tale delibera è in attesa della definizione dei criteri economici, che dovranno essere stabiliti dal lavoro congiunto tra il MIT e il MEF, con l’emissione di un decreto previsto entro il 30 marzo 2025.

Interviene il neo-delegato di Federbalneari Basilicata, Pasquale Faraco: “A nome delle imprese turistiche delle nostre coste, ringrazio la Regione Basilicata e, in particolare, il vicepresidente Pasquale Pepe per il grande impegno profuso. Un lavoro di fondamentale importanza per la stabilizzazione del settore, in questa fase di transizione. La delibera è un passo significativo che consente la validità dei titoli fino al 2027, in linea con la legge di riordino n. 166/2024. Ora attendiamo con fiducia i lavori della nostra Regione e del vicepresidente Pepe sui tavoli economici del MIT e del MEF, per l’emanazione del decreto attuativo che vedrà impegnata anche la nostra Federbalneari Italia”.