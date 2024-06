Federbalneari, Maurelli: Subito il via all’emendamento sulle concessioni

“Apprendiamo che l’emendamento per le concessioni balneari nel Dl Agricoltura sarà messo in votazione martedì e che il tema fondamentale della mappatura verrà discusso al suo interno. Confidiamo in un percorso chiaro e in una approvazione rapida affinché il governo sia legittimato a negoziare con la Commissione Europea: è un provvedimento che fornisce diritti prioritari alle imprese del comparto e non viola alcuna regola europea”. A dirlo, in una nota, è Marco Maurelli, presidente di Federbalneari Italia. Maurelli è convinto che resti “fondamentale portare avanti la trattativa con la Commissione Europea, per sottolineare e formalizzare con autorevolezza il lavoro svolto sulle mappature dal tavolo interministeriale, a cui hanno preso parte 11 ministeri, regioni, governo ed associazioni di categoria al fine di individuare una soluzione pratica per confermare, come abbiamo sempre affermato, che la risorsa non è scarsa e per cui resta urgente una riforma definitiva per il settore che rischierebbe il caos con molti comuni autoreferenziati in modo erroneo”.