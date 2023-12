Federcamere, opportunità per le Pmi italiane nella penisola balcanica: a marzo il primo forum

FederCamere organizza l’evento online Italian Balkan Trade Summit, il primo forum dedicato alle opportunità per le imprese italiane nella penisola balcanica.

L’evento si svolgerà su due giornate, martedì 12 e mercoledì 13 marzo 2024, ricche di conferenze e incontri B2B volti ad agevolare la costruzione di una rete relazionale italo-estera.

Il summit avverrà nell’ambito della fiera virtuale che verrà allestita appositamente per l’evento sulla piattaforma B2BItalia.org. Sono aperte le selezioni per gli espositori (qui).

Dal food all’industria manifatturiera, dalla moda ai servizi: in tutti i settori, le aziende italiane sono tra le più richieste nei Balcani.

Gli obiettivi dell’Italian Balkan Trade Summit, si legge in una nota, sono molteplici: favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali tra le imprese italiane e i potenziali committenti nella regione balcanica; dare vita a una vetrina nella quale le imprese italiane possono proporsi e interagire direttamente con i committenti locali senza mediatori; contribuire a elevare la quota export italiana nella penisola balcanica; supportare le imprese italiane nei passi successivi la vendita (certificazioni, trasporto, dogane, distribuzione, coordinamento commerciale, pratiche fiscali). Qui i Paesi e le istituzioni che parteciperanno all’evento.

In ogni Paese, le aziende italiane, oltre che con le imprese private, potranno interagire con il sistema camerale italo-estero; il sistema camerale locale; le rappresentanze diplomatiche; le associazioni di categoria; le associazioni datoriali; le altre istituzioni europee.