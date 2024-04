Federcepi Costruzioni presenta un report sul Superbonus e attacca il ministro Giorgetti

Federcepi Costruzioni, la federazione che rappresanta circa 10.000 piccole e medie imprese di costruzione in tutta Italia, critica le ultime novità sul Superbonus e come soprattutto siano interpretati i dati. “In questi giorni, a seguito degli allarmi lanciati dal ministro Giorgetti sul buco creato dal Superbonus è iniziata una campagna di disinformazione che non ha precedenti. Tutti hanno colpevolizzato il Superbonus 110% come la causa di tutti i mali dell’economia italiana. Si è enfatizzato il meno 7,2 per cento del rapporto deficit/Pil (migliorato rispetto allo scorso anno), e si sono tenuti nascosti tutti i dati positivi del comunicato Istat che, di fatto, certifica che il Superbonus 110 non ha arrecato alcun danno al Bilancio dello Stato. Anzi a leggere tutti gli indicatori (sempre fonte Istat), abbiamo avuto nell’anno 2023 un miglioramento di tutti i parametri, che di seguito riporto: nel 2023 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 2.085.376 milioni di euro correnti, con un aumento del 6,2 per centp rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è cresciuto dello 0,9 per cento; dal lato della domanda interna nel 2023 si registra, in termini di volume, un incremento del 4,7 per cento degli investimenti fissi lordi e dell’1,2 per cento dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le importazioni di beni e servizi sono scese dello 0,5 per cento e le esportazioni sono cresciute dello 0,2 per cento. La domanda nazionale al netto delle scorte e la domanda estera netta hanno contribuito positivamente alla dinamica del Pil, rispettivamente per 2,0 e 0,3 punti percentuali, mentre l’apporto della variazione delle scorte è stato negativo per 1,3 punti. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari a meno 3,4 per cento (meno 4,3 per cento nel 2022). Nel 2023 l’economia italiana ha registrato una crescita dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022 (4 per cento). La crescita è stata principalmente stimolata dalla domanda nazionale al netto delle scorte, con un contributo di pari entità di consumi e investimenti. “Quindi? Dov’è questo buco?”, conclude la nota.